ボートレースの石野貴之（４２＝大阪）が８日、下関ＳＧチャレンジカップ（１９日開幕）の出場取消手続きを行った。私傷病のため。これに伴い、坪井康晴（４７＝静岡）が繰り上がる。７日現在、石野は賞金ランク３６位。チャレンジカップ欠場によりグランプリ出場の可能性はなくなった。石野は昨年、２回目のグランプリＶを達成していた。