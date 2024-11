a flood of circleが11月6日、アルバム『WILD BUNNY BLUES / 野うさぎのブルース』をリリースした。これを記念して佐々木亮介が同日、東京・日比谷OKUROJIにてストリートライヴ<佐々木亮介ストリートライヴ at 日比谷 OKUROJI Powered by ZEMAITIS>を実施した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。◆a flood of circle 動画 / 画像これは、JRの有楽町駅と日比谷駅の中間に位置する明治生まれの煉瓦アーチを活かした300