1980年10月、東京自由学園の同窓生で結成されたJUN SKY WALKER(S)が、45周年を記念するツアー＜JUN SKY WALKER(S) 45th Anniversary TOUR “since 1980”＞を2025年1月より開催することが発表となった。◆JUN SKY WALKER(S) 画像今回発表されたのは、森純太(G)と小林雅之(Dr)の還暦記念ライブに加え、宮田和弥(Vo)の生誕記念ライブを含む前半戦27公演。同ツアーは2025年末まで全国を廻る予定だ。■＜JUN SKY WALKER(S) 45th Annive