高須クリニックの高須克弥院長が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、ダウンタウン・松本人志にエールを送った。 【写真】松本VS文春裁判文春側弁護士「そんなアホなことあるかいな」 この日、吉本興業が公式サイトで、松本が、自身の女性問題を報じた「週刊文春」の発行元・文藝春秋などに名誉を毀損されたとして損害賠償などを求めた訴訟について、裁判を終結したと発表された。 高須氏は、松本の代理