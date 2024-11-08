記者会見する島根県の丸山達也知事＝8日午後、松江市国民民主党が主張する「年収の壁」の103万円から178万円への引き上げ案について、丸山達也島根県知事は8日の定例記者会見で地方の税収減に懸念を示した。減収分を穴埋めするため「連立与党に入り、予算の中身を知って、責任を持ってやらないといけない」と同党に求めた。減収額の規模については「難しいボリューム。なんとかなるでしょうという話には普通ならない」と述べた