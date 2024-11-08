プロ棋士編入試験5番勝負の第3局で敗れた西山朋佳女流三冠＝8日午後、大阪市の関西将棋会館女性初の将棋棋士を目指す西山朋佳女流三冠（29）は8日、大阪市の関西将棋会館でプロ棋士編入試験5番勝負の第3局に臨み、上野裕寿四段（21）と対戦して敗れた。第2局に続いての敗戦で対戦成績は1勝2敗となり、合格には残り2局を全て勝たなければならなくなった。試験は新人棋士5人と対局し、3勝すればプロの四段となる。第4局は12月に