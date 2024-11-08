タレントの中山秀征が６日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演し、女優・沢尻エリカが自身がＭＣを務めた生放送の情報番組に来た時のできごとを振り返った。２００７年に起きた沢尻主演の映画「クローズド・ノート」の公開初日舞台挨拶での「別に…」事件。沢尻はその前日に、中山がＭＣの日本テレビ「ラジかるッ」に出演した。主演映画のＰＲに来たにも関わらず終始、不機嫌な態度で、中山の質問にまともに