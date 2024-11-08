「スタジオK〜アイドル1泊2日(TOMORROW X TOGETHER出演回)」 11月4日にリリースした7枚目のミニアルバム「The Star Chapter: SANCTUARY」が各国の音楽チャートを賑わせているTOMORROW X TOGETHER。前作「minisode 3: TOMORROW」以来、実に7ヶ月ぶりのカムバックとなったが、その間には"K-POPアーティスト史上最速の4大ドームツアー"という新たな記録を打ち立てるなど、大躍進。この＜ACT：PROMISE＞ツアーのアンコールとなる