任期満了に伴う宇都宮市長選挙の告示を１０日に控え、宇都宮市選挙管理員会は８日、市役所で立候補の届け出を受け付けるリハーサルを行いました。 宇都宮市長選挙の立候補の届け出を受け付けるリハーサルは、１０日の告示日当日と同じ会場の、市役所１４階の会議室で行われました。 会場では、担当の職員が、立候補者や陣営の関係者に扮した職員を相手に、届け出順を決めるくじ引きや提出された書類の確認を行いまし