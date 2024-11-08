阪神を戦力外になった変則サウスポー・岩田将貴は面白い存在だ(C)産経新聞社プロ野球の戦力外通告期間が11月4日に終了。終了当日もソフトバンクが7選手に通告を行い、最後まで動きのある期間となった。ほとんどの選手が14日の合同トライアウトに賭けるか、プロ野球人生に幕を閉じるかの決断を迫られる。中にはすでに獲得調査の報道が出ている選手もいるが、それはひと握りだ。果たして、戦力外通告を受けた選手から“掘り出