「FCS cheese ＆ cafe 表参道」イメージ明治の、社内新規事業創発の取り組みから生まれた、できたての国産乳製品の魅力を伝える新ブランド「FRESH CHEESE STUDIO」が、初の常設店舗となる「FCS cheese ＆ cafe 表参道」を11月7日にオープンした。11月8日から9日までをプレオープンとし、11月14日からグランドオープンする。同ブランドの立ち上げに際して、事業プランの起案者である同社の社員が、新規事業開発の知見を持つ株式会社