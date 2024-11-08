「Bihaco」（左から：化粧水、クリーム状乳液、美容液）アスクルが運営する一般消費者向け（BtoC）インターネット通販サービス「LOHACO」（ロハコ）は、11月8日から、自家精米「ろはこ米」の米ぬかをアップサイクルした初めてのオリジナルスキンケア商品「Bihaco（ビハコ）」（以下、「Bihaco」）を発売する。「Bihaco」は、ろはこ米の精米時に発生する米ぬかをオリジナルスキンケア商品の原料として無駄なく活用したエイジング（