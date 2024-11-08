KOKUBO（小久保工業所）は、大掃除にも小掃除にも便利な掃除グッズ「スミまでピカピカ」シリーズから、新たにツインブラシ、スキマブラシ、排水口ブラシなど7種類を発売する。「ツインブラシ」は、ハードとソフトの2種類のブラシが両端についた掃除用ブラシ。場所や用途に合わせて使い分けできる。「スキマブラシ」は、細身のブラシと不織布が両端に付いている。細かいスキマやミゾの汚れ落としに便利だとか。「排水口ブラシ」は、