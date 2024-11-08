イングランド・チャンピオンシップを戦うリーズ・ユナイテッドのスペイン語アカウント『Leeds United Español』は8日、Xを更新。同クラブに所属する日本代表MF田中碧と日本の漫画『進撃の巨人』がコラボした画像をポストした。TATAKAAAAEEEEE! &#127471;&#127477; 戦い ⚔️ #Shingeki #THELASTATTACK #進撃の巨人 pic.twitter.com/LRsMgfxnuR— Leeds United Español (@LUFCes) November 8, 2024ポスト