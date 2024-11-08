アニメやゲームのキャラクターに扮（ふん）したコスプレイヤーが交流したり撮影を楽しんだりする「とまこまいコスプレフェスタ」（実行委員会主催）が２、３の２日間、苫小牧港や神社、ホテルなど苫小牧市内計１８の撮影会場などで開かれた。１２回目の今回は約９０００人が参加。夜間の撮影会場を拡充したほか、衣装のまま出入りできる飲食約３０店を用意するなどし、新たな交流の輪が広がった。目玉企画の一つは初日、市内の