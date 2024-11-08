在ブラジル日本大使館は、大使館員を名乗る人物による振り込め詐欺電話がブラジル国内で多発しているため、注意喚起をしている。番組では実際に電話がかかってきた現地の日本人に話を聞いた。【画像】ホームページで特殊詐欺の注意喚起をする在ブラジル日本大使館■詐欺電話表示は大使館の電話番号ブラジル国内では今月1日以降、日本大使館の職員を装った電話による詐欺の被害報告や相談が相次いでいるという。詐欺師「あな