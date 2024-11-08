頭のいい子を育てるには、どうしたらいいのか。東大カルぺ・ディエム著、西岡壱誠監修『東大生が教科別にわかりやすく教える受験勉強法大全』（幻冬舎）から、成績を伸ばす親の指導法の一部を再編集して紹介する。写真＝iStock.com／mizoula※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mizoula■重視すべきは「時間」ではなく「効率」「あんた、勉強しなくていいの？勉強しなさい！」そんな風にお子さんを叱る親御さんは多いと