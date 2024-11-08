Yantoultra Ngui[シンガポール ８日 ロイター] - シンガポール第２位の銀行ＯＣＢＣ（オーバーシー・チャイニーズ銀行）は８日、第３・四半期決算で市場予想を上回る純利益を発表した。２０２５年は融資の伸びが改善するとの見方も示した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による０．２５％の利下げを受けて見通しを示した。米大統領選で勝利したトランプ氏は輸入関税引き上げや移民規制強化などの政策を打ち出しており、インフレ加