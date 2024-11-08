【GiGOビバモール本庄】 11月8日 オープン GENDA GiGO Entertainmentは、埼玉県本庄市内の大型商業施設「ビバモール本庄」2階に「GiGOビバモール本庄」を11月8日にオープンした。最寄り駅はJR高崎線「本庄駅」。 店内には、クレーンゲームを中心に200面のカプセルトイ自販機のほか、キッズメダルゲームや子ども向けの乗り物、