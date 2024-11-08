【モデルプレス＝2024/11/08】Travis Japanが8日、都内にて行われたファッション誌「VOGUE JAPAN」（コンデナスト・ジャパン）によるアイコニックな人々を讃えるアワード「THE ONES TO WATCH 2024」の授賞記者会見に出席。“おバカ封印”を宣言する場面があった。【写真】Travis Japan、スーツ姿でクールなオーラ放つ◆松田元太、“おバカ封印”を宣言この日、グループとしての今後の目標を問われた松田元太は「今こうやってかっこ