8日午後、GOT7のベンベンが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてタイ・プーケットに出国した。・BLACKPINK ジェニー＆GOT7 ベンベン、アメリカで仲良く食事？パパラッチ写真が話題…熱愛説は否定・GOT7 ベンベン、LDH Recordsとディストリビューション契約を締結！8月8日にはニューEPをリリース