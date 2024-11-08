８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１円３６銭円高・ドル安の１ドル＝１５２円６３〜６５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円０５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１６４円５３〜５７銭で大方の取引を終えた。