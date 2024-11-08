■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第4戦NHK杯（8日、国立代々木競技場第一体育館）男子シングルのショートプログラム（SP）が行われ、NHK杯連覇を狙う鍵山優真（21・オリエンタルバイオ／中京大）が105.70点の高得点をマークし、首位スタートを切った。GPシリーズ第1戦のスケートアメリカで3位の三浦佳生（19・オリエンタルバイオ／明大）は、自身初の“100点超え”となる102.96点で2位。壷井達也（21・シスメック