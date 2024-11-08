元NHK職員で笑下村塾代表のたかまつなな（31）が8日、X（旧ツイッター）を更新。国民民主党の所属議員に対する取材対応に疑問を呈した。国民民主党の玉木雄一郎代表は7日、自身のXで、鳩山由紀夫元首相の息子で今回比例で初当選した鳩山紀一郎氏が党の新人研修会を出席した際に、メディアが取材を強行した件について言及。「国民民主党は新人議員に限らず所属議員への取材については、取材依頼をいただき党内決裁を経た上でお受け