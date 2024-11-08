高校の機械科の女子生徒2人がオリジナルのBBQグリルを作製しました。児童養護施設で役立ててほしいと半年をかけて製作。溶接も自ら行ったという力作です。 【写真を見る】女子高校生2人が自ら“溶接”もドラム缶で作った「BBQグリル」は工夫の塊キャスター付きで移動も楽々【岡山】 高校生自作のBBQグリルには、様々な工夫が凝らされていました。 例えば…。 「この穴と穴に鉄の棒を差し込むとお肉が引っ付いたと