「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸）９日に行われる今キャンプ２度目の紅白戦のスタメンが発表された。紅組は１番に佐藤輝明内野手が入って、先月末に育成契約したパナマ出身のジーン・アルナエス内野手がＤＨで出場し、実戦デビューする。４番は紅組が井上広大外野手で、白組が小野寺暖外野手。両チームのスタメンは以下の通りとなる。【紅組】１番・三塁佐藤輝２番・左翼前川３番・中堅井坪４番・一塁井