巨人の阿部監督が悩める若手に?増量のコツ?を伝授した。８日、ジャイアンツ球場で若手中心の秋季練習を見守った阿部監督は、育成１年目の村山源内野手（１９）にアドバイス。指揮官は「『今何キロ？』って聞いたら『６６（キロ）です』と。『じゃあ、来年のキャンプまでに、１０キロ増やせ』って（伝えた）」と明かした。阿部監督もプロ入り後、体重増に取り組んだ。「やっぱり食べられる選手は（プロを）長くやっている。若