１３日に開幕する国際大会「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２」で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（４９）と高橋宏斗投手（２２＝中日）が８日、バンテリンドームで「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２４日本ＶＳチェコ」の前日会見に臨んだ。チームは１０月２９日から行われた宮崎合宿を終え、名古屋入り。この日は日本シリーズに出場していた牧秀悟内野手（２６＝ＤｅＮＡ