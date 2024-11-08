アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」が８日、都内で行われた「ＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ２０２４」授賞記者会見に登壇した。今年で創刊２５周年を迎えるファッション誌「ＶＯＧＵＥＪＡＰＡＮ」は、その年を彩った様々なジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃えるアワード「ＴＨＥＯＮＥＳＴＯＷＡＴＣＨ」を発表する。リーダーの宮近海斗（２７）は「色んな方にエンターテインメントとし