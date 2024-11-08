冬の超プレミアム音楽祭として知られる「日韓国交正常化60周年記念 第75回さっぽろ雪まつり16th K-POP FESTIVAL 2025」に、正式日本デビューをかけ、真剣勝負を繰り広げているリアリティサバイバル番組「Re:Born」出演グループが登場する。現在、毎週金曜日の22時からスペースシャワーTVとABEMAで放送中の「Re:Born」では、最終選抜5組として残った2020年韓国デビューのDKB、E'LAST、2022年韓国デビューのAIMERS、2023年韓国デビュ