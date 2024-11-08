◇済州近海の漁船沈没事故不明１２人の捜索開始南部・済州島の北西に位置する飛楊島付近の海上で発生した漁船沈没事故で、海洋警察は８日、同日午後１時ごろから２７人を投じて行方不明者の水中捜索を開始したと明らかにした。海洋警察によると、漁船の乗組員は韓国人１６人、インドネシア人１１人の計２７人で、行方不明は１２人（韓国人１０人、インドネシア人２人）。１５人が救助されたが、このうち心停止の状態だった韓国