首相官邸政府は8日、いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議をこども家庭庁で開き、国に提出された重大ないじめの調査報告書を分析する専門家会議を新設する方針を決めた。いじめのうち身体的被害や長期欠席などが生じた「重大事態」が2023年度に最多を更新したのを踏まえた対策強化。事案の端緒や要因などを分析し、学校での未然防止に生かす。会合では文部科学省から、全国の小中高などが23年度に認知したいじめは73万2568