首都直下地震などの大規模災害を想定し、東京消防庁が江戸川区の商業施設で救出訓練などを行いました。【映像】訓練の様子東京・江戸川区の「イトーヨーカドー小岩店」で行われた訓練は、首都直下地震などの大規模災害で建物火災が発生し、人が取り残された想定で行われました。建物の屋上や煙のあがるバルコニーから逃げ遅れた人を救助する訓練や、地元の消防団らとの避難誘導の手順の確認などが行われました。小岩消防署は