動画：日本のテレビ初披露のaespa「Whiplash」MV 11月14日（木）19時から3時間の生放送でおくる、読売テレビ・日本テレビ系の音楽特番『ベストヒット歌謡祭2024』。2024年を彩ったアーティストたちが出演者し、大阪城ホールから一夜限りの夢のステージを繰り広げる。 ■『ベストヒット歌謡祭 2024』見どころは？ 最新曲の初パフォーマンスから、大阪城ホールを飛び出して“世界的スポット”での