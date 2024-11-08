■コメント欄にはファンからの祝福の声が殺到 【写真】「EMPIRE」MV5000万回再生Snow Man記念ショット Snow Man公式X（旧Twitter）にて、YouTubeの「EMPIRE」MVが5000万回再生を突破したことを報告。あわせて記念画像が公開された。 画像には 「Snow Man EMPIRE Music Video 50,000,000 YouTube views」 と書かれており、黒スーツのSnow Manが座り姿や立ち姿、腰かけ姿でポーズをとっているクールな写真も