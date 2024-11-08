永山瑛太が自身のInstagramを更新し、出演していたNODA・MAPの舞台『正三角関係』が無事千秋楽を迎えたことを報告した。舞台はドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の設定をモチーフに、花火師一家・唐松族の三兄弟を中心に展開するサスペンスで、松本潤が長男の花火師・威蕃を、永山が次男の物理学者を、長澤まさみが三男の聖職者を演じた。投稿では「舞台。正三角関係。終わりました」と切り出し、関係者や観客に感謝の意を