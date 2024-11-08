11人組グローバルボーイズグループ・INIが、28日発売の雑誌『NYLON JAPAN』2025年1月号（カエルム）のguys表紙を飾る。【ライブ写真】初の単独野外会場！気迫あふれるINI今号は、心が温まるハッピーバイヴスたっぷりのHOLIDAY号となる。キラキラがあふれる特集のguys表紙に、同グループがクリスマスツリー風のフォーメーションで登場する。中面では“INIサンタ”をテーマに、クリスマスムードを盛り上げるカバーストーリーを