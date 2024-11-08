音楽デュオ・ゆずが、12月30日と31日の2日間、自身初となるオーケストラコンサート「YUZU Orchestra Concert 2024 ゆず晦日」を開催するときょう8日に発表。ゆずの公式キャラクター・ゆずマンがシルエットとなっているライブロゴも公開された。【画像】ゆずマンが指揮棒を掲げ…「ゆず晦日」ロゴ開催場所は、ゆずの地元・横浜に今年4月にオープンし、自身がこけら落とし公演を行った横浜BUNTAI。これまでライブ演出の一環でフ