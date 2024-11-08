光ビジネスフォーム [東証Ｓ] が11月8日大引け後(18:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比92.7％減の8800万円に大きく落ち込み、通期計画の2億6000万円に対する進捗率は33.8％にとどまり、5年平均の81.0％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比57.8％増の1億7200万円に拡