俳優の神木隆之介が主演を務める、TBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（毎週日曜後9：00）の第3話（10日）に謎の映画プロデューサーを名乗る夏八木を演じる渋川清彦の出演が決定した。【写真】マジで別人…ホストを演じる神木隆之介本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県・端島と、現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語。戦後復興期から高度経済成長期の“何もないけれど夢があ