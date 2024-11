【モデルプレス=2024/11/08】10月16日に約1年7ヶ月ぶりに7人の完全体で「Billlie the fifth mini album『Of All We Have Lost』」をリリースした韓国の7人組ガールズグループ・Billlie(ビリー)。カムバックを記念したソロインタビュー連載Vol.1にはスヒョン(SUHYEON/24)が登場。【写真】Billlie、美スタイル際立つ衣装でパフォーマンス◆Billlie、1年7ヶ月ぶりに完全体でカムバック2021年11月10日に韓国でデビュー、2023年5