秋も深まり、美しいもみじを楽しめる季節がやってきました。なかでも、夜間ライトアップは幻想的な雰囲気を演出し、訪れる人々を魅了します。兵庫県内では、もみじとともに、噴水やアート、お寺などのさまざまな要素を組み合わせたイベントが登場。ひときわドラマチックな体験ができるようです。ライトアップされたもみじ（提供：神戸市立須磨離宮公園）神戸市立須磨離宮公園（神戸市須磨区）では、11月9日（土）〜12月8日（