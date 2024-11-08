ダウンタウンの松本人志さんが、記事で名誉を傷つけられたとして『週刊文春』側を訴えた裁判について、松本さんが所属する吉本興業は8日、公式サイトでコメントを発表しました。松本さんは、2023年12月発売の『週刊文春』に女性との性的行為に関する記事が掲載されると、「事実無根」と主張。その後「まずは様々な記事と対峙して、裁判に注力したい」として活動休止を発表し、株式会社文藝春秋と編集長を、名誉毀損に基づく損害賠