「高須クリニック」高須克弥院長（79）が8日、X（旧ツイッター）を更新。女性に性的行為を強要したとの報道をめぐり、お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（61）が文芸春秋などに損害賠償などを求めた訴訟について同日、双方の話し合いに基づき、松本側は訴えを取り下げ、文春側が同意して裁判が終結した件について言及した。松本と文春双方の代理人弁護士が8日、「八重洲総合法律事務所」のサイトを通じてコメントを発表