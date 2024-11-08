「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（８日、国立代々木競技場第一体育館）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２連覇のかかる２２年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝は、今季ベストの１０５・７０点をマークし、首位に立った。ＧＰ第１戦・スケートアメリカ３位で、左太もも痛を抱える三浦佳生（１９）＝オリエンタルバイオ・明大＝も好演技で自己ベストの１０２・９６点で２位につ