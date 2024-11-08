（写真：Bloomberg）「10・27衆院選」での自公過半数割れを受け、混迷政局のキーパーソンとして国民的注目を集めているのが、玉木雄一郎・国民民主党代表（55）だ。選挙戦で「対決より解決」「若者の手取りを増やす」と訴えて勢力を4倍増（28議席）させ、窮地の石破茂首相の“救いの神”ともなり得る存在となっているからだ。一躍「時の人」となった玉木氏。すぐさまインタビューなどで「ポストは求めず、国民に約束した政策実現に