TWICEのユニットMISAMOが、黒柳徹子と共演する。8日、番組の公式サイトを通じて、11月14日（木）に放送されるテレビ朝日「徹子の部屋」に出演する。日本のトーク番組に初登場の彼女たちは、番組で天真爛漫な素顔を披露すると予告され、期待を高めている。日本人メンバーのミナ、サナ、モモの3人で結成されたMISAMOは6日、日本2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」をリリースした。また最近、自身初のドームツアー「MISAMO JAPAN DOME