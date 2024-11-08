◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯第１日（８日、東京・国立代々木競技場）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、ＧＰ今季初戦を迎えた２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、１０５・７０点で首位発進。イリア・マリニン（米国）に続き、今季２人目の１００点超えを果たした。ＧＰ第１戦スケートアメリカで３位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・