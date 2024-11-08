米軍岩国基地に着陸する米海軍オスプレイ＝8日午後、山口県岩国市米軍機の更新が進む米軍岩国基地に、海軍が運用する輸送機CMV22オスプレイが飛来したことが8日、関係者への取材で分かった。CMV22は国内で初めて配備される予定。米軍は普天間飛行場に海兵隊のMV22、横田基地に空軍のCV22を配備済み。7日午前11時ごろ、岩国市の担当者がオスプレイ1機を目視で確認した。関係者によると、岩国基地を拠点とする空母艦載機部隊の輸