脳卒中や心臓病に関する主な回答身近な人が朝起きて脳卒中や心筋梗塞の初期症状が現れた場合「すぐに救急車を呼ぶ」と答えた人は76％にとどまるという世論調査結果を内閣府が8日、発表した。厚生労働省の担当者は「慎重になって悩む人も多い。119番を迷う人への相談ダイヤルなどの周知も重要だ」と述べた。脳卒中は片側の手足の動かしにくさや話しにくさ、心筋梗塞は胸の痛みや呼吸の苦しさが主な初期症状。一刻も早い受診が死